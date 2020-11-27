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Тот факт, что человек создан самым последним, показывает, что он и есть «венец творения», так как в человеке, как существе двусоставном, объединяются два мира – и духовный, и материальный.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«По мнению известного православного богослова архимандрита Киприана (Керна), ангелы выше людей, так как превосходят их своей духовностью, то есть тем фактором, который делает ангельский мир более близким и родственным Богу. Однако в то же время не совсем верно полагать, что превосходство Ангелов над людьми установлено Богом навсегда. В частности, святитель Григорий Палама замечает, что человек, исходя из его призвания, во многом превосходнее Ангелов, и связывает такое превосходство прежде всего с возможностью богопричастности человеческой природы, в отличие от природы ангельской», - рассказал Андрей Музольф.

Святитель Григорий Палама писал, что «человек имеет огромное преимущество по сравнению с ангелом: он может становиться причастником Тела и Крови Христовых и тем самым входить в максимально тесное отношение с Богом, соединяться с Ним. Кроме того, наличие материального тела сообщает человеческой природе некую завершенность».

Также святые отцы указывают, что человек, в отличии от ангелов, имеет в себе образ Божий.

«Еще один фактор, который позволяет нам полагать, что человек выше ангелов, выражается в следующем: все, что создано Богом, создано иерархически – от низшего к высшему. И тот факт, что человек создан самым последним, тем самым показывает, что он и есть «венец творения», так как в человеке, как существе двусоставном, объединяются два мира – и духовный, и материальный», - заключил Андрей Музольф.

 
ForUm

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