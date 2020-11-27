Каждый христианин призван к высокому и благородному служению, конечная цель которого —достижение Царства Небесного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, что значат слова апостола Павла, когда он называет христиан «царственным священством».

«Выражение «царственное священство» есть частью более полного текста апостола Петра: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). Есть много различных толкований этого места Священного Писания. Суть их сводится к тому, что христианин призван к высокому и благородному служению, конечная цель которого — стяжание Святого Духа в себе и достижение Царства Небесного», - объяснил владыка.

Он напомнил, что каждый христианин является живым храмом Бога.

«Царственное» — потому что имеем над собою Царя Христа и являемся Его друзьями. Через эту связь Он наделяет царственностью тех, кто есть Его частью в Богочеловеческом организме. А «священство» потому, что каждый христианин являет собой жертвенник, или даже храм, в котором приносит службу Богу в виде совершения молитв, постов, дел милосердия, борьбы со страстями и похотями. Иными словами — всего того, что заповедал нам Христос», - напомнил епископ Феодосий.

Владыка отметил, что каждый человек должен быть настолько внимательным к себе, совершая служение, заповеданное Богом, «насколько совершенным есть Первосвященник Христос, Который первым показал пример того, как нужно совершать в себе эту службу».