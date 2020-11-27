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В Киеве разоблачена группа лиц, подозреваемых в хранении, изготовлении и сбыте боеприпасов в больших размерах, а также обустройстве мастерские для их переработки (ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в правоохранительные органы столицы поступила информация о том, что на территории Шевченковского района четыре человека сохраняют боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют мастерскую, оборудованную для его переработки с целью последующего сбыта.

Согласно материалам следствия, деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств и ингредиентов для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию и в дальнейшем соответственно их реализация через различные каналы, включая теневой рынок оружия и официально зарегистрированные средства сообщения.

В ходе досудебного расследования на основании постановлений суда проведен ряд обысков на территории Шевченковского района столицы по месту жительства фигурантов, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделке оружия, расположенной в заброшенном цехе одного из заводов на территории Дарницкого района.

Во время следственных действий правоохранители изъяли около 60 картонных коробок, внутри которых находились упаковки с патронами к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пижконтейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на метательное взрывчатое вещество, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими слоями, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Сейчас два человека задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Разоблачение подпольной мастерской проводилось совместно с Шевченковским УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении управления «Т» Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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