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Власти Гданьска решили присвоить одному из скверов города имя генерала армии Украинской народной республики Марка Безручко, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Скверы им. Генерала армии УНР Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, перекресток во Вроцлаве, а сегодня – решение также и городской власти Гданьска об одноименным сквере в этом городе. Спасибо мэру Гданьска, председателю и депутатам городского совета за поддержку этой инициативы!» - написал он в Twitter.

 

 

Генерал Безручко рассматривается журналистами и историками как символ польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы.

Безручко возглавлял оборону от наступления большевиков польского города Замостье в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба, председателем Украинской военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника «За Государственность».

Безручко похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.
ForUm

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