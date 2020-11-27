Власти Гданьска решили присвоить одному из скверов города имя генерала армии Украинской народной республики Марка Безручко, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Скверы им. Генерала армии УНР Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, перекресток во Вроцлаве, а сегодня – решение также и городской власти Гданьска об одноименным сквере в этом городе. Спасибо мэру Гданьска, председателю и депутатам городского совета за поддержку этой инициативы!» - написал он в Twitter.

Сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні - рішення також і міської влади Гданська @gdansk про одноіменний сквер в цьому місті. Дякую Меру Гданська, Голові та депутатам Міської Ради за підтримку цієї ініціативи! pic.twitter.com/rFEsBO2F0J — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) November 26, 2020

Генерал Безручко рассматривается журналистами и историками как символ польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы.

Безручко возглавлял оборону от наступления большевиков польского города Замостье в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба, председателем Украинской военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника «За Государственность».

Безручко похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.