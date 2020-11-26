Бог, предвидя грядущее падение людей еще до их сотворения, создает человека особым образом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«При сотворении животных Бог повелевает воде или земле произвести «душу живую», то с человеком всё происходит несколько иначе. Книга Бытия повествует: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Комментируя данный стих, многие толкователи Священного Писания невольно задавались вопросом: почему человек, будучи предназначенным стать венцом и владыкой всего творения, творится именно из праха, а не из какого-либо более благородного вида материи?», - отметил Андрей Музольф.

Он объяснил, что согласно позиции святых отцов Церкви, созданием человека именно из праха земного, доказывается всемогущество Бога, Который способен даже из праха как самого ничтожного материала создать самое прекрасное и лучшее свое творение.

«Тот факт, что человек создан из праха земного, должен послужить самому человеку непрестанным напоминанием о его происхождении, о его тварности, а значит – должно стать некой «вакциной» от греха гордости и упоения собственным величием. Преподобный Иоанн Дамаскин так и говорит: Бог сотворил плоть человека из праха в предупреждение гордости. Таким образом, мы видим, что для Бога человек всегда был и навсегда останется особым творением. Творением, в которое Он заложил частичку Самого Себя, соделав его Своим образом, главная цель которого состояла в том, чтобы достичь богоподобия», - заключил Андрей Музольф.