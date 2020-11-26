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Национальный банк Украины выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку. Это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном, сообщила пресс-служба регулятора.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности - оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками).  

Приобрести сувенирную банкноту, которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Справка:

Леонид Каденюк 1997 совершил полет на американском космическом шаттле «Колумбия» (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинско-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.
ForUm

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