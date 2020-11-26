В Херсоне при поддержке Украинской Православной Церкви состоится Открытый фестиваль детского творчества «Остров Рождества».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на detkamda.church.ua, в этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Приём заявок для участия в конкурсе стартовал на прошлой неделе. Приглашаются дети не только с Херсонщины, но со всей Украины.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо снять свой концертный номер на видео и выложить его на Фейсбук-странице мероприятия. Обязательным условием участия является наличие в видеоролике логотипа фестиваля (в виде плаката, значка, заставки в кадре или др.)

Выступления будут оценены в пяти номинациях: «Художественное чтение», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Хореография», «Театральное искусство».

В фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные представители воскресных школ, общеобразовательных школ, внешкольных учебных учреждений, школ искусств, учреждений культуры клубного типа, других культурных заведений для детей.

Заявки принимаются до 25 декабря включительно.

Победители конкурса станут участниками виртуального «Рождественского марафона», который пройдёт с 8 по 14 января 2021 года в Facebook. В онлайн-мероприятии также примут участие ведущие артисты и творческие коллективы Херсонщины.

В прошлом году в отборочных турах фестиваля приняло участие около 3000 детей.

Организовывает фестиваль отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ при поддержке Херсонского городского совета. Среди целей проведения мероприятия — возрождение и приумножение достижений национальной культуры, поддержка одаренных детей, формирование у них патриотических чувств и пр.