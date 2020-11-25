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Центр Разумкова впервые признал рост количества верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич, комментируя исследование Центра Разумкова «Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения граждан Украины: тенденции 2000-2020гг.».

Отмечается, что информационные материалы подготовлены к очередному заседанию постоянно действующего Круглого стола «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений», который проходит 25 ноября 2020 года (онлайн).

«Следует отметить определенный рост количества верующих УПЦ (МП), к которым отнесли себя 22% православных (против 16% в 2019р.), или 14% (против 11%) опрошенных в целом. Рост количества верующих УПЦ (МП) фиксируется впервые с 2010г.», – говорится в документе.

Комментируя это исследование у себя в телеграм-канале, протоиерей Николай Данилевич подчеркнул: «едва ли не впервые Центр Разумкова признает рост УПЦ».

В то же время он отметил, что «Центр Разумкова дает социологию симпатий, а не реального количества верующих».

Об этом он сказал также, выступая на указанном Круглом столе сегодня.

Кроме того, священник привел статистику посещения храмов прихожанами УПЦ и ПЦУ, ссылаясь, в частности на исследования научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете (Германия) Николая Митрохина, которое он провел в докарантинный период, в феврале 2020-го. Согласно исследованию, богослужения в храмах УПЦ посещают в разы больше верующих, чем в других конфессиях.
ForUm

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