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Сегодня в Украинской Православной Церкви почтили память новопрославленных святых Киевской духовной академии: святителя Сильвестра (Малеванского), епископа Каневского и священномученика Александра Глаголева, пресвитера.

Фото: КДАиС

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской духовной академии и семинарии.

В Академическом храме в честь Рождества Божией Матери была совершена Божественная литургия, которую возглавил епископ Белогородский Сильвестр.

Во время богослужения были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных, а также за упокой всех усопших православных христиан.

По окончании богослужения перед иконой святых был совершен чин славления.

 ***Священный Синод Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 принял причислить к лику местночтимых святых Киевской епархии ректоров Киевской духовной академии архиепископа Каневского Василия (Богдашевского) и епископа Каневского Сильвестра (Малеванского), а также профессора протоиерея Александра Глаголева.

28 июля 2019 года, во время Божественной литургии на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры была совершена последняя заупокойная лития по святителям Василием и Сильвестром и священномучеником Александром, после чего управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний огласил решение Священного Синода о причислении их к лику святых.

День памяти святителя Сильвестра (Малеванского), епископа Каневского, Священным Синодом установлен 12/25 ноября, святителя Василия (Богдашевского), архиепископа Каневского, исповедника - 13/26 февраля, и священномученика Александра Глаголева пресвитера 12/25 ноября.
ForUm

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