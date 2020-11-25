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В Украинской Православной Церкви создали Телеграм канал, на котором будут опубликованы проекты богослужебных текстов и книги по литургике.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, данное решение было принято во время заседания Литургической Комиссии при Священном Синоде УПЦ.

На официальном Телеграм-канале Синодальной Литургической Комиссии УПЦ будут публиковаться новые богослужебные тексты, утвержденные Синодом УПЦ; проекты богослужебных чинов, последований, служб, молитв, находящихся на рассмотрении Комиссии; указания к богослужениям; книги и статьи по литургике.

Присоединиться к каналу можно по ссылке.
ForUm

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