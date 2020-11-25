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Письмо Константинопольского Патриарха оскорбительно для украинцев и всех православных верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112.ua, об этом известный рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов заявил в программе «Люди».

«Меня, конечно, как и многих в Украине, возмутило письмо, которое получили граждане Украины на текущей неделе от стамбульского иерарха, Патриарха Варфоломея. В этом письме он вдруг, я догадываюсь, по каким причинам, решил нас, граждан Украины, православных людей, которые, наверное, составляют основу этой страны, и нашего Предстоятеля Митрополита Онуфрия, человека настолько вне политики, который действительно является лидером страны, он обозвал «образованием, которого не существует», эту Церковь, а Онуфрий – «это житель Киева», так он сказал, «который по моей доброте еще там находится», - отметил Карамазов.

Как напомнил музыкант, главное отличие истинных последователей Христовых – любовь к Богу и ближним.

«И когда из Стамбула вдруг раздался этот рык письменный о том, что вы там не такие, вы не так живете и не так называетесь – это, конечно, вызывает оторопь», – отметил Олег Карамазов.

Он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить верующих украинцев от нападок Патриарха Варфоломея.

«Знаю, что Владимир Александрович, когда был в Стамбуле, общался с этим гражданином. Мне уж не достать этого стамбульского человека, а Владимира Александровича я бы просил обратиться к нему с тем, чтобы нас защитить в плане оскорблений, потому что оскорбили огромное количество украинцев, граждан страны. Даже учитывая то, что этот духовный лидер не в нашей конфессии, не в нашей стране, я думаю, что такие вещи нельзя пропускать. Людей оскорблять и обижать нельзя!» – подчеркнул Олег Карамазов.
ForUm

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