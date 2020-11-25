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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщает о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями.

«Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком (пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области – ред.), а также модернизирован на Чонгаре (с. Чонгар Генического района Херсонской области возле админграницы с Автономной Республикой Крым, – ред.). В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ», - сказала она в интервью Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, эта процедура будет проходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по предоставляемым услугам на «первичке» в медицинском кабинете такого сервисного хаба. «Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет», - подчеркнула замминистра.

Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года.

«По крайней мере, средства на это искали и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это - территория Украины», - добавила она.
ForUm

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