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Международный фестиваль православного кино «Покров» определил лучшие православные фильмы 2020 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pokrovkino.com, награждение авторов лучших фильмов проходило в онлайн-формате – как и вся работа фестиваля.

Всего в фестивале «Покров» приняло участие 68 фильмов из Украины, России, Беларуси, Армении, Грузии, Израиля, Франции и Сербии. За девять фестивальных дней главные ленты конкурсной программы посмотрели более 100 тысяч человек из 25 стран мира.

По слову директора кинофестиваля протоиерея Александра Акулова, такого количества зрителей, какое было в этом году, не ожидали сами организаторы. Он пообещал, что на сайте кинофестиваля будут доступны лучшие фильмы – участники фестиваля «Покров».

«Багаж православного кино, который у нас накопился за 18 лет, — а это больше тысячи фильмов — мы постараемся популяризировать и показывать на нашем фестивале. Мы понимаем, насколько важно православное кино не только для православных людей, но и для всего общества, потому что всё это разножанровое кино говорит о человеке, который хочет стать верующим, хочет полюбить Бога так, как Господь любит нас, стать милосердным, каким является Он по отношению к нам, прощать так, как Он нас прощает. Эти фильмы — о самых главных вещах, без которых не может жить ни один человек», — сказал отец Александр Акулов.

 

Во время церемонии закрытия фестиваля была вручена Премия милосердия от партнёров фестиваля «Покров» протоиерею Андрею Кудрявцеву, совершившему за время пандемии более 150 выездов к больным коронавирусом. Ролик о священнике и его служении также показали в рамках онлайн-мероприятия.

Полный список победителей опубликован на официальном сайте кинофестиваля «Покров».

В завершение кинофорума организаторы объявили о приятном сюрпризе для зрителей: с 22 ноября на сайте и ютуб-канале фестиваля доступны для просмотра лучшие фильмы из фонда «Покрова» за все 18 лет его существования. В плейлисте 87 роликов.
ForUm

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