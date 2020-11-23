Украинская Православная Церковь продолжает сегодня идти путем, указанным почившим Митрополитом Владимиром.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Любовь, терпение к ближним, миротворчество и непоколебимое стояние в вере — это то наследие, которое оставил нам покойный Митрополит Владимир. И если мы внимательно проследим, каким путем шла при нем Украинская Православная Церковь и в каком направлении она идет сейчас, то со всей ясностью увидим – Церковь продолжает сейчас идти именно этим срединным путем, указанным нам почившим Предстоятелем», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что Блаженнейший Владимир вел церковный корабль срединным курсом, тем самым «царским путем», о котором говорит Писание.

«Порой приходится слышать упреки в адрес покойного, мол, почему он не поддержал то или иное политическое направление, то или иное движение, не отреагировал так-то или так-то. Но упреки эти исходят, как правило, от радикалов из разных политических лагерей. А именно радикализм был совершенно чужд митрополиту Владимиру. И эти упреки в известном смысле подтверждают его правоту — ведь Блаженнейший Владимир вел церковный корабль срединным курсом, тем самым «царским путем», о котором говорит Писание, не уклоняясь ни вправо ни влево, не поддаваясь на соблазн последовать сиюминутной модной повестке в угоду переменчивой толпе», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний рассказал о главном качестве почившего Предстоятеля, объединявшем людей разных взглядов и убеждений.

«Самым главным качеством Блаженнейшего Владимира была любовь к ближним, мирный дух и созидательность. Почивший Предстоятель, как никто, мог объединять людей разных взглядов и характеров в работе на благо Церкви. И даже если кто-то начинал заблуждаться, Блаженнейший Владимир с поистине ангельским терпением пытался наставлять оступившихся, всегда давая им еще один шанс. Блаженнейший мог равно относиться ко всем, в том числе и к тем, кто имел иную точку зрения. И неудивительно, что даже враги его уважали», - отметил архиерей.

По его мнению, «особенно отрадно, что преемник Митрополита Владимира — Блаженнейший Митрополит Онуфрий обладает теми же качествами. А это значит, что Украинская Православная Церковь продолжит свою миссию, несмотря на все гонения, проблемы и трудности».