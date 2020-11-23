также в разделеРелигия
В Запорожье УПЦ передала оборудование стоимостью 150 тыс грн для помощи больным коронавирусом 6
На Харьковщине, Житомирщине и в Одесской области освящены новые храмы УПЦ 5
Митрополит Антоний: Кипрская Церковь может либо усугубить, либо остановить разрыв Всеправославного единства 9
Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность чрезмерного погружения в виртуальный мир 6
В УПЦ отмечают 85-годовщину со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира 10
Управделами УПЦ: Церковь соблюдает все санитарные требования, чтобы храмы оставались открытыми 14
Cвященник УПЦ рассказал, как справиться со страхом 60
В РПЦ прекратили поминовение архиепископа Кипрского Хризостома, признавшего ПЦУ 16
В УПЦ призвали Премьер-министра урегулировать карантинные ограничения для религиозных организаций 8
В Церкви считают, что пандемия напомнила верующим о ценности молитвы в храме 12
Предстоятель УПЦ выразил соболезнования сербскому народу в день смерти Патриарха Иринея 10
В Одесской области УПЦ передала благотворительную помощь больным детям 12
Мэра Золочево, собравшего «вече» у дома священника УПЦ, вызвали в полицию по делу за разжигание межконфессиональной вражды 20
Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 74 года 9
В Кировоградской епархии УПЦ рассказали о мироточивых мощах священника-мученика 15
В УПЦ выразили соболезнования по поводу смерти Предстоятеля Сербской Церкви 26
Предстоятель УПЦ расскажет, почему важно жить в реальном мире, а не в виртуальном 11
В Церкви опубликовали список сетевых лжесвященников 27

Украинская Православная Церковь продолжает сегодня идти путем, указанным почившим Митрополитом Владимиром.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Любовь, терпение к ближним, миротворчество и непоколебимое стояние в вере — это то наследие, которое оставил нам покойный Митрополит Владимир. И если мы внимательно проследим, каким путем шла при нем Украинская Православная Церковь и в каком направлении она идет сейчас, то со всей ясностью увидим – Церковь продолжает сейчас идти именно этим срединным путем, указанным нам почившим Предстоятелем», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что Блаженнейший Владимир вел церковный корабль срединным курсом, тем самым «царским путем», о котором говорит Писание.

«Порой приходится слышать упреки в адрес покойного, мол, почему он не поддержал то или иное политическое направление, то или иное движение, не отреагировал так-то или так-то. Но упреки эти исходят, как правило, от радикалов из разных политических лагерей. А именно радикализм был совершенно чужд митрополиту Владимиру. И эти упреки в известном смысле подтверждают его правоту — ведь Блаженнейший Владимир вел церковный корабль срединным курсом, тем самым «царским путем», о котором говорит Писание, не уклоняясь ни вправо ни влево, не поддаваясь на соблазн последовать сиюминутной модной повестке в угоду переменчивой толпе», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний рассказал о главном качестве почившего Предстоятеля, объединявшем людей разных взглядов и убеждений.

«Самым главным качеством Блаженнейшего Владимира была любовь к ближним, мирный дух и созидательность. Почивший Предстоятель, как никто, мог объединять людей разных взглядов и характеров в работе на благо Церкви. И даже если кто-то начинал заблуждаться, Блаженнейший Владимир с поистине ангельским терпением пытался наставлять оступившихся, всегда давая им еще один шанс. Блаженнейший мог равно относиться ко всем, в том числе и к тем, кто имел иную точку зрения. И неудивительно, что даже враги его уважали», - отметил архиерей.

По его мнению, «особенно отрадно, что преемник Митрополита Владимира — Блаженнейший Митрополит Онуфрий обладает теми же качествами. А это значит, что Украинская Православная Церковь продолжит свою миссию, несмотря на все гонения, проблемы и трудности».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3360 грн.
8
Теги