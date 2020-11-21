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В оккупированном Донецке горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела четырех пропавших без вести горняков на шахте имени Скочинского. Тело одного из горняков обнаружили около 1:45.

Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

Горняка выявили во вспомогательном ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком. В 5:15 обгоревшее тело было поднято на поверхность.

В этот же день нашли тела еще трех горняков. На шахте продолжают ликвидировать последствия аварии.

Напомним, 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. В шахте находились 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность.
ForUm

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