В силу своего доверия Богу человек способен контролировать страх и одолевать любую боязнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Доверяющий Богу не мучится боязнью, не поддаётся страхам, не малодушествует. Он твёрд в своём уповании и потому смел. Доверие Богу делает веру спасительной, а надежду действенной. Просто человеку необходимо помнить о том, что всё, посылаемое от руки Божией, всегда ему на пользу. Происходящее с человеком – либо проявление воли Бога, либо Его попущение, так или иначе направленное на спасение человека. Следует об этом помнить, не позволять себе роптать и не заниматься таким бессмысленным делом, как поиск причин и выяснение, «к чему» или «за что», - подчеркнул священник.

По его мнению, важно со смирением «принимать происходящее, спокойно и без саможаления действовать там, где ситуация требует от нас действия, и безропотно принимать ситуации, изменить в которой ничего нельзя».

«Доверие Богу делает душу мирной. И этот душевный мир не оставляет человека ни в спокойном состоянии, ни когда ему страшно. Развиваясь в спокойном течении жизни, доверие Богу способно поддержать человека в любой, в том числе и экстремальной, ситуации», - заключил протоиерей Владимир.