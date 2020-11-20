Мэр Золочева Львовской области Игорь Гринько сообщил, что его вызвали в полицию на допрос по делу за разжигание межконфессиональной вражды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Игорь Гринько считает, что он и «активисты» всего лишь «активно отстаивают нарушения градостроительного законодательства».

«Сегодня позвонил следователь и пригласил прибыть в отдел полиции. Вручили повестку на допрос по делу о якобы разжигании межконфессиональной розни в Золочеве. Предварительно повестки уже получили все те люди, которые стали на защиту прав общины и активно отстаивают нарушения градостроительного законодательства», – написал мэр Золочево на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Гриньков добавил, что повестку вручили также журналистке и депутату Леси Горготе и секретарю Золочевского городского совета Олегу Сидоровичу. Заместитель председателя Золочевской райгосадминистрации, депутат Виктор Олейник получил сообщение о прибытии для вручения повестки.

Как передает местное издание ZAXID.NET, юрист Золочевского городского совета Кристина Поддубная сообщила, что дело возбудили 3 сентября на основе обращения по ч.1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В свою очередь чиновник рассказал ZAXID.NET, что городской совет Золочева обратились с двумя исками в суд: о сносе незаконно установленного ограждения из-за нарушения градостроительных условий и о нарушениях при выдаче строительного паспорта и сообщение о начале работ ГАСК.

«Мы действуем в правовой плоскости и считаем, что там есть нарушения закона и пытаемся через суд его исправить. В то же время по инициативе застройщика подали обращение с обвинением в противодействии им», – заявил Игорь Гриньков.

Очевидно, что решений по этим делам еще не вынесено, но происходят постоянные нападения и преследования верующих УПЦ, начало которым положил сам мэр 14 июля, когда на «Вече» у дома клирика Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенка, принес кувалду. Видеозапись с места происшествия мэр лично опубликовал на своей странице в Facebook. Тогда он заявлял, что у него есть большое желание молотком сломать забор, однако он не хочет призвать население к конфликту.

После этого ворота священника УПЦ расписали оскорблениями и нацистской символикой, а ему с семьей предложили покинуть город. Позже активисты Львовского Нацкорпуса молотками разрушили забор, установленный вокруг дома. После чего преследования продолжились: ломали и описывали угрозами забор священнику неоднократно, забросали краской вагончик, в котором молятся верующие, а также совершили несколько актов вандализма в отношении магазина детских игрушек прихожанина Украинской Православной Церкви, после чего его заставили покинуть арендуемое помещение.

«Мэр, депутаты, активисты приглашены на допрос 25 ноября в качестве свидетелей. В Нацполиции Львовщины ZAXID.NET подтвердили, что по обращению верующих открыто уголовное производство по ч.1 ст. 161 УК», – отметили в издании.