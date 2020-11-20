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После инаугурации администрация новоизбранного президента США Джо Байдена могла бы предпринять несколько шагов для укрепления позиций президента Украины Владимира Зеленского в вопросах антикоррупционной политики.

Как передает Укринформ, такое мнение высказала редакционная коллегия издания The Washington Post.

По мнению авторов, одним из таких шагов является подготовка санкции против судей Конституционного суда, чьи постановления подверглись сомнению. Для таких случаев Глобальный закон Магнитского предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов.

«Департамент юстиции Байдена также может возобновить усилия по возбуждению уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые сыграли важную роль в блокировке реформ и продвижении интересов России в Украине», - говорится в статье.

Как отмечает издание, одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена должна стать реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который подорвал действующий президент США.

В частности, Трамп продвигал российскую дезинформацию о том, что Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивалась в выборы в США в 2016 году. Трамп также требовал, чтобы Киев начал политизированное расследование в отношении Байдена в 2019 году, одновременно задерживая военную помощь США и приглашение Зеленского приехать с визитом в Вашингтон, отмечается в публикации.

В то же время, как утверждает издание, Джо Байден был «одним из лучших американских друзей Украины». Будучи вице-президентом США, он пять раз посещал страну и решительно поддерживал борьбу Украины с российской агрессией и коррупцией.

Избранный президент США Джо Байден уже приступил к формированию новой администрации и определил кандидатуры к назначению на ключевые позиции в Белом доме.
ForUm

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