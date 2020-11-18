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Джо Байден, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США, объявил о назначении ключевых должностных лиц переходной администрации. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена - Харрис, передает Укринформ.

«У избранного президента Байдена и избранной вице-президента Харрис амбициозная и неотложная повестка дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации - ред.)», - заявил в связи с этим руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн.

Таким образом, объявлены девять назначений в новой администрации Белого дома. Старшим советником президента стал Майк Донилон; заместителем главы администрации - Джен Диллон; юрисконсультом Белого дома - Дана Ремус; главой администрации первой леди - Джулисса Панталеон; главным советником первой леди - Энтони Бернал; советником президента - Стив Ричетти; директором канцелярии Белого дома по публичным вопросам - Седрик Ричмонд; директором канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений - Джули Родригес; директором по вопросам деятельности Овального кабинета - Энни Томасини.

Напомним, 11 ноября Джо Байден официально объявил о первом назначении - руководителя администрации, которым стал его давний помощник Рон Клейн. В штабе заявили, что в течение ближайших недель состоятся другие назначения на ключевые должности новой администрации, которые будут сбалансированы с точки зрения гендерного и расового подходов.

В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на президентских выборах - он распорядился, чтобы его администрация воздержалась от любых шагов по взаимодействию с переходной командой Байдена.
ForUm

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