В Кировоградской области, в селе Крутенькое были обнаружены останки священника, мученически пострадавшего в годы репрессий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, после сбора всех сведений о жизни и мученической кончине иерея Леонида Горохолинского, в епархии надеются, что он будет прославлен в лике святых.

По словам иеромонаха Афанасия (Зубко), 9 июля 2017 года в склепе под храмом апостола Иоанна Богослова с. Крутенькое были открыты останки священника. Его тело, одеяние и даже часть Евангелия оказались нетленными. В левом виске головы покойного находился металлический прут от вил, который пробил череп. Духовенство и миряне перенесли останки священника в храм, начался поиск сведений о нем.

Многие факты, позволявшие ориентироваться в поиске, дала предварительно проведенная судебно-медицинская экспертиза.

Документы из архивов Каменец-Подольского, Хмельницкого, Винницы и Киева помогли установить ряд священников, служивших настоятелями храма с. Крутенькое до революции. В итоге оказалось, что священник, погребенный в церковном склепе, – иерей Леонтий Горохолинский, выпускник Киевской духовной семинарии, второй настоятель Иоанно-Богословского храма после его построения. Он был убит в 1919 году в возрасте 26 лет.

В июне 2020 года, по благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа состоялось переоблачение нетленных останков иерея Леонтия. По завершении чина была отслужена панихида, затем останки священника-мученика были положены во временную раку. 14 июля благодетель привез в храм новую раку, в которой мощи почивают по сей день.

«На сегодняшний день, каждую субботу служатся панихиды, собрана и собирается информация о жизни иерея Леонтия, готовится к выпуску книга с описанием жизни батюшки. За последние три года глава батюшки начала мироточить. Надеемся и верим, что Господь прославит в лике святых нашего молитвенника!» – рассказал иеромонах Афанасий (Зубко).