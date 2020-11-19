На Ровенщине почтили чудотворную икону, которая избавляет от алкогольной и табачной зависимости
Фото: rivnepost.rv.ua
На Ровенщине в селе Онишковцы, в скиту праведной Анны священники и верующие УПЦ почтили чудотворную икону «Отчаянных Единая Надежда».
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт rivnepost.rv.ua, праздничное богослужение совершил секретарь Ровенско-Острожской епархии УПЦ протоиерей Александр Егоров.
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Отчаянных Единая Надежда» - келейная икона преподобного Амфилохия Почаевского.
Перед иконой молятся во всех жизненных нуждах, но особенно в состоянии глубокого уныния и печали. Перед этим образом Богородице молятся об умножении любви. Также помогает избавиться от алкогольной зависимости и табакокурения.
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