В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции ООС.
В Мукачево в Свято-Георгиевском храме, действующем на территории воинской части А 1556, 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, была совершена поминальная панихида.
Заупокойную молитву совершил настоятель храма, протоиерей Иван Гергель.
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор выразил соболезнования семье и близким погибшего и призвал духовенство и монашество епархии к усиленным молитвам о усопшем Евгении Коростелеве.
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