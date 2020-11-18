Празднование Нового года в Киеве впервые планируется без фудкортов, больших концентров и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса, однако сюрпризы для киевлян и гостей города все же готовят.

Об этом заявил основатель проекта FolkUkraine, который несколько лет организовывает новогодние праздники в столице, Игорь Добруцкий в комментарии Украинской правде.

«Приближается Новый год. Мы, конечно, готовимся. А относительно ограничений – какие будут действовать в Украине, таких мы будем придерживаться. Сейчас у нас несколько планов по празднованию есть. Мы отказались однозначно от фудкорта, где надо что-то готовить. Оставим что-то легкое, что можно за стеклом сделать и из окна подать – кофе, чай, какао, глинтвейн – это останется и будет в маленьких домиках. Возможно, еще будут сувениры немножко. Все остальное – концерты, празднование дня Святого Николая – на это все будет ограничение», - рассказал он.

По словам Добруцкого, пока не планируют концентр в новогоднюю ночь. Сейчас готовят только открытие елки – 19 декабря в 19:00. Однако, как будет проходить празднование, пока неизвестно. Организаторы следят за эпидемиологической ситуацией и говорят, что готовы вносить коррективы.

Елка на Софийской площади в этом году будет искусственной и высотой 31 м. Вместо звезды на ней будет шляпа, поскольку тематика нынешнего праздника «Сказочный лес», а украшать ее будут шишки, желуди, белочки, грибочки и тому подобное.

Новогоднее дерево будет готово через 2 недели и будет стоить 5-7 млн ​​грн, однако оплатят это спонсоры и рекламодатели.

Он также пояснил, что от живой елки отказались, поскольку на имя мэра Киева поступило много обращений с просьбами не рубить столетнее дерево, а заменить его на искусственное.

Под елкой будет пенек площадью 100 кв. В нем планировалось разместить кафе, но из-за карантина от этой идеи отказались.

Украсят елку более 1,5 тысячи игрушек и более 10 км гирлянд.

Добруцкий верит, что «с приходом Николая коронавирус начнет отступать и к Рождеству его уже не останется». Поэтому для киевлян готовят два катка - на Подоле и возле Арки дружбы народов. Кроме того, будет горка на Подоле. Все это будет работать с соблюдением карантинных мероприятий.

Планируется также ряд онлайн-мероприятий – например, лазерное шоу и световые поздравления в Арке дружбы народов.

На главной елке и около нее будет много видеокамер, чтобы киевляне, которые будут вынуждены провести праздники дома, все же смогли «посетить» елку.