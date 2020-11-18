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В Изюм прибыл ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, святыня прибыла в Вознесенский кафедральный собор 17 ноября. Встречу возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

«В настоящее время мы находимся в тяжелом положении по случаю пандемии, и как никогда нуждаемся в благословении Божием и в молитвенном предстательстве святых угодников. Сегодня к нам в собор прибыла частица мощей целителя Пантелеимона. Это явный знак милости Господней к нам. Господь посылает нам в заступники такого всеми почитаемого святого», – сказал митрополит Елисей в слове к духовенству и прихожанам.

Всех верующих владыка призвал молиться великомученику и целителю Пантелеимону, «чтобы Господь по милости Своей отвел от нас пагубное поветрие».

Перед мощами святого было совершено акафистное пение с водоосвящением.

В Вознесенском кафедральном соборе святыня пробудет до 23 ноября. Затем ковчег посетит храмы Изюмской епархии и будет доставлен в Киев.
ForUm

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