США начинают в Украине двухлетнюю программу поддержки внутренне перемещенных лиц на сумму 2 миллиона долларов.
Об этом в среду объявило посольство США в Украине, сообщает «Европейская правда».
«Соединенные Штаты рады начать вместе с Советом международных научных исследований и обменов двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией», - заявили американские дипломаты.
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