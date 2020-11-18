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США начинают в Украине двухлетнюю программу поддержки внутренне перемещенных лиц на сумму 2 миллиона долларов.

Об этом в среду объявило посольство США в Украине, сообщает «Европейская правда».

«Соединенные Штаты рады начать вместе с Советом международных научных исследований и обменов двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией», - заявили американские дипломаты.

 
ForUm

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