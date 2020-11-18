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В Полтавской области священники Украинской Православной Церкви запустили экологический челлендж по защите окружающей среды.

Фото: Полтавская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, в рамках проекта на прихрамовой территории Свято-Макариевского кафедрального собора священники посадили деревья, как символ жизни и благосостояния и передали эстафету другому храму.

«Цель этого проекта призвать всех людей творить благо, так как карантин не отменяет добрых дел, – говорится в сообщении. – Поэтому священство Полтавской епархии в разных храмах будет призывать людей к помощи ближним, к преодолению экологических проблем, к устранению загрязнения окружающей среды».

 

Эстафету духовенство собора передало клиру и прихожанам храма прп. Серафима Саровского.
ForUm

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