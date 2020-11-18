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На Черниговщине монахи нежинского Благовещенского мужского монастыря во главе с наместником епископом Ладанским Феодосием передали 2 тонны продуктов питания в Нежинскую центральную районную больницу.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, продукты были собраны в рамках продолжающейся благотворительной акции по поддержке медучреждений города, которая проходит в Нежинской епархии по инициативе митрополита Нежинского и Прилукского Климента.

 Ранее 31 октября митрополит Климент передал душевую кабину и раковины для обустройства санитарной комнаты в одном из отделений Нежинской городской больницы им. Н. Галицкого, в котором лечатся больные Covid-19.

Как сообщалось ранее, глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет просит верующих учесть тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы остановить медицинский коллапс.

 
ForUm

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