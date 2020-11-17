также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться любить своих врагов 4
В Церкви считают, что мир стоит перед опасностью начала третьей мировой войны 10
В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православной гимназии 9
В УПЦ приглашают на вебинар, посвященный образованию 15
Митрополит Кипрской Церкви заявил, что действия Фанара ведут к ужасному расколу 7
В УПЦ объяснили, зачем нужно читать акафисты 12
Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к возможному визиту главы Фанара в Украину 11
Кипрский митрополит заявил, что Томос ПЦУ не может быть оправдан канонами Церкви 15
Кипрский митрополит считает, что отмена Фанаром патриаршей грамоты 1686 года – недействительна 7
Управделами УПЦ митрополит Антоний дал совет, как пережить кризис 11
Митрополит Антоний рассказал о том, куда уводит вера в сомнительные чудеса 14
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что приносит пользу и богатому и бедному 11
Митрополит УПЦ назвал одну из главных ошибок родителей 16
Митрополит Онуфрий считает, что Церковь вступила в апокалиптическую эпоху 9
На Закарпатье УПЦ проведет благотворительную акцию 15
Предстоятель УПЦ рассказал, почему нельзя заразиться во время причастия 13
Всеукраинский Совет Церквей призывает увеличить допустимое количество посетителей в храмах 10
Минкультуры закрывает храмы УПЦ на территории Киево-Печерского заповедника на «карантин выходного дня» 21

В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, в чем опасность виртуального общения Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».

«Сегодня в обществе модным является виртуальное общение, то есть, общение, в котором посредником является условный, искусственный, или как его еще называют виртуальный мир. В живом, реальном общении мы находим истину, чего не дает виртуальный мир, который является мертвой прокладкой и может представить добродетели в виде недостатков и наоборот», – сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка считает, что сейчас важно устанавливать более тесные контакты духовенства с народом.

«Именно духовенство должно общаться с паствой в реальном режиме, прямым контактом лицом к лицу. Это даст возможность правильно понять проблемы человека и помочь ему с ними справиться», - считает Предстоятель УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги