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Митрополит Киккский и Тилирийский Никифор Кипрской Православной Церкви считает, что разрыв евхаристического общения между Церквами по причинам догматическим или каноническим – не только разрешается, но и требуется.

Фото: trelogiannis.blogspot.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, митрополит Никифор уверен,  что действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украине – ведут к страшной схизме.

«Одностороннее, самовольное и антиканонические решение Вселенского Патриарха предоставить автокефальное церковное устройство украинским раскольническим группировкам кроме того, что создает большую церковную проблему и грозит всеправославному единству ужасным расколом, также безвозвратно подрывает всеправославный авторитет Вселенского Патриархата как координирующего центра для Православных Патриархатов и автокефальных Церквей», – пишет владыка Никифор.

Он подчеркивает, что «расторжение евхаристического общения между двумя Церквами, когда речь идет о причинах догматических или нарушении канонов – не только разрешается, но и требуется как теми же канонами, так и вековой церковной традицией».

«Соответственно, православный Московский Патриархат поступил правильно, руководствуясь канонами (10 и 11 Апостольские правила, 5 правило I Вселенского собора, 2 правило Антиохийского собора), что решил прервать евхаристическое общение с Вселенским Патриархатом в надежде, что будут отменены те причины, которые привели к разрыву общения и снова будут восстановленны связи между обеими Церквами в «мире и любви» с последующим восстановлением между ними евхаристического общения», – считает архиерей.
ForUm

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