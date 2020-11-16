Швейцария уже много веков носит титул мирового центра производства часов высокого класса. У аксессуаров с надписью «Swiss Made» нет конкурентов, они входят в особый сегмент предметов роскоши.

Что отличает настоящие швейцарские часы

Часы швейцарского производства – это точные механизмы, высокое качество каждого элемента, особый дух и знак престижа. В Швейцарии работают десятки часовых мануфактур – Atlantic, Breitling, Longines, Breguet, Franck Muller, Tag Heuer и др. Каждый бренд имеет свою особую историю.

Механические и кварцевые часы

Две большие категории, на которые делятся аксессуары:

Механические – классика, часы с автоматическим или ручным заводом, в которых можно видеть движения деталей. Категория представлена большим количеством моделей известных брендов.

Кварцевые – работают от батарейки, практичны в обслуживании, отличаются высокой точностью хода и ударопрочностью (за счет минимального количества механических частей).

В линейках швейцарских брендов можно найти аксессуары, выполненные в разных стилях. Часы могут иметь лаконичный дизайн, украшаться драгоценными камнями, включать в состав золото. Многие производители делают ставку на аксессуары в ультрасовременном стиле, экспериментируя с формами и размерами моделей. Есть линейки классических наручных часов для строгого делового образа.

Наручные часы Atlantic подходят для любых стилей, сочетаясь с деловыми костюмами и повседневной одеждой. Бренд предлагает несколько коллекций – от спортивных до классических моделей.

От чего зависит цена на швейцарские часы

Стоимость формируется с учетом популярности марки, типа механизма, дополнительного функционала (турбийон, хронограф, фазы луны, обратный отсчет, GMT-индикация и др.).

Atlantic – бренд часов со 130-летней историей

Часы каждого отдельного швейцарского бренда имеют особые отличия. В случае с Atlantic это близость к водной стихии. Именно этот производитель одним из первых представил водостойкий хронограф. В свое время аксессуары бренда особенно высоко ценились среди моряков и яхтсменов.

Другие отличия часов Atlantic

Использование механизмов ETA в хронометрах.

Высокий уровень водонепроницаемости (погружение до 300 метров).

Качественные материалы – титан, золото, сапфировое стекло.

Широкий модельный ряд – десятки коллекций часов в разных стилях.

Разнообразие стилей позволяет каждому покупателю подбирать подходящие аксессуары – кому-то по душе спортивные модели, другие предпочитают изделия с классическими линиями и т.д.

Почему стоит вкладывать деньги в часы «Swiss Made»

В отличие от современных электронных гаджетов, ручные часы более самодостаточны. Аксессуары работают практически вечно и не выходят из моды, они никогда не стареют. Вы можете носить одну модель несколько десятилетий, но она все равно будет оставаться признаком отменного вкуса и стиля.

Поэтому многие люди воспринимают покупку изделий со знаком «Swiss Made» как инвестиции, вкладывая в них деньги с расчетом на будущее. Модели некоторых брендов со временем не только не теряют в цене, а наоборот – дорожают. Это высоколиквидные вещи, на которые всегда найдется хороший покупатель.

К тому же швейцарские часы представляют собой отличный подарок. Аксессуары Atlantic, Franck Muller, Tag Heuer и других брендов можно дарить не только деловым партнерам и важным для вас людям, но и самому себе, выбирая подходящую модель по особому поводу.