Швейцария уже много веков носит титул мирового центра производства часов высокого класса. У аксессуаров с надписью «Swiss Made» нет конкурентов, они входят в особый сегмент предметов роскоши.
Что отличает настоящие швейцарские часы
Часы швейцарского производства – это точные механизмы, высокое качество каждого элемента, особый дух и знак престижа. В Швейцарии работают десятки часовых мануфактур – Atlantic, Breitling, Longines, Breguet, Franck Muller, Tag Heuer и др. Каждый бренд имеет свою особую историю.
Механические и кварцевые часы
Две большие категории, на которые делятся аксессуары:
- Механические – классика, часы с автоматическим или ручным заводом, в которых можно видеть движения деталей. Категория представлена большим количеством моделей известных брендов.
- Кварцевые – работают от батарейки, практичны в обслуживании, отличаются высокой точностью хода и ударопрочностью (за счет минимального количества механических частей).
В линейках швейцарских брендов можно найти аксессуары, выполненные в разных стилях. Часы могут иметь лаконичный дизайн, украшаться драгоценными камнями, включать в состав золото. Многие производители делают ставку на аксессуары в ультрасовременном стиле, экспериментируя с формами и размерами моделей. Есть линейки классических наручных часов для строгого делового образа.
Наручные часы Atlantic подходят для любых стилей, сочетаясь с деловыми костюмами и повседневной одеждой. Бренд предлагает несколько коллекций – от спортивных до классических моделей.
От чего зависит цена на швейцарские часы
Стоимость формируется с учетом популярности марки, типа механизма, дополнительного функционала (турбийон, хронограф, фазы луны, обратный отсчет, GMT-индикация и др.).
Atlantic – бренд часов со 130-летней историей
Часы каждого отдельного швейцарского бренда имеют особые отличия. В случае с Atlantic это близость к водной стихии. Именно этот производитель одним из первых представил водостойкий хронограф. В свое время аксессуары бренда особенно высоко ценились среди моряков и яхтсменов.
Другие отличия часов Atlantic
- Использование механизмов ETA в хронометрах.
- Высокий уровень водонепроницаемости (погружение до 300 метров).
- Качественные материалы – титан, золото, сапфировое стекло.
- Широкий модельный ряд – десятки коллекций часов в разных стилях.
Разнообразие стилей позволяет каждому покупателю подбирать подходящие аксессуары – кому-то по душе спортивные модели, другие предпочитают изделия с классическими линиями и т.д.
Почему стоит вкладывать деньги в часы «Swiss Made»
В отличие от современных электронных гаджетов, ручные часы более самодостаточны. Аксессуары работают практически вечно и не выходят из моды, они никогда не стареют. Вы можете носить одну модель несколько десятилетий, но она все равно будет оставаться признаком отменного вкуса и стиля.
Поэтому многие люди воспринимают покупку изделий со знаком «Swiss Made» как инвестиции, вкладывая в них деньги с расчетом на будущее. Модели некоторых брендов со временем не только не теряют в цене, а наоборот – дорожают. Это высоколиквидные вещи, на которые всегда найдется хороший покупатель.
К тому же швейцарские часы представляют собой отличный подарок. Аксессуары Atlantic, Franck Muller, Tag Heuer и других брендов можно дарить не только деловым партнерам и важным для вас людям, но и самому себе, выбирая подходящую модель по особому поводу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время