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Вчера, 15 ноября, в селе Быково Криничанского района Днепропетровской области во время пожара в частном жилом доме погибли трое детей, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 16:49 пожар на площади 25 м кв. был локализован, а в 17:17 - ликвидирован.

«На месте пожара обнаружены тела 3 детей - 2014, 2016 и 2018 годов рождения», - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники.
ForUm

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