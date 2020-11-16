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Богатство отталкивает человека от Бога, а бедность – это тот крест, который толкает человека к Богу. 

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что бедные люди страдают не только от недостатка в необходимом, но и от самого желания иметь больше. 

«Мы, не будучи богатыми, думаем, что если бы мы стали очень богатыми, то мы были бы счастливы. Но это не совсем так», – подчеркнул Предстоятель. 

Архипастырь рассказал историю о христианине Евлогии, который побывал в обоих состояниях – был и каменщиком, и богачом. Когда Евлогий тяжело трудился для своего пропитания, то он всегда заботился о бедных. Потом он нашел клад, разбогател и забыл о добрых делах. Но Господь вернул его в прежнее состояние, и он покаялся. 

«Богатство является тяжелым крестом. Бедность тоже является крестом, то есть той нагрузкой, которую человек несет. Но богатство является намного тяжелее бедности», – отметил Блаженнейший владыка. 

Богатство толкает человека от Бога, а бедность – это тот крест, который толкает человека к Богу».

Предстоятель подчеркнул, что богатому нужны дополнительные усилия, чтобы спасти свою душу. 

«Для того, чтобы богатство не навредило человеку в его спасении, он должен много молиться, много заставлять себя, понуждать себя жить скромно, простирать руку к добрым делам, молиться», – сказал Архипастырь. 

«Пускай Господь помогает нам быть благоразумными и главный акцент делать в своей жизни не на богатство, а на то, чтобы жить по Законам Божьим, чтобы пребывать в молитве, в покаянии. Это принесет пользу и богатому, и бедному», - подытожил Митрополит Онуфрий.
ForUm

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