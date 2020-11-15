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Заразившийся коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что хочет перенести болезнь «как обычный пациент», чтобы на своем опыте проверить, как работают протоколы лечения.

«Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь у меня есть возможность посмотреть на нее глазами пациентов. Я хочу пройти (через COVID-19, — ред.) как обычный пациент, оценить маршруты пациента и протоколы лечения. Буду сразу фиксировать недостатки и проблемные вопросы, чтобы вместе с командой Минздрава находить пути решения», — рассказал он в видеообращении в Facebook.

Степанов пообещал, что будет откровенно освещать все проблемы, и призвал всех соблюдать меры предосторожности: носить маски, мыть руки и избегать большого скопления людей.

Накануне стало известно, что у Максим Степанова диагностировали COVID-19.
ForUm

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