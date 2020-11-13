Нужно дать место Богу действовать в своей жизни.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи, руководитель Международного фестиваля православного кино «Покров» архиепископ Обуховский Иона во время открытия кинофестиваля.

Владыка напомнил слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите» (1 Фес. 5:16). «Апостол не сказал: "Благодарите только за хорошее, только за здоровье, за спокойствие". Он сказал: "Благодарите за всё". Значит — в том числе и за то, что мы сейчас переживаем», — сказал архиерей.

По его убеждению, испытания, которые встречаются на жизненном пути, для каждого человека должны быть поводом обратиться с молитвой к Богу, проявить свою веру и своё упование на Бога и не только прочесть, но и понять сердцем слова Христовы «Не бойся, только веруй» (Мк. 5:36).

«Слова "Не бойся" очень часто встречаются в Евангелии, это, наверное, одна из самых распространённых фраз Спасителя. И сейчас, когда есть у людей масса поводов для страхов и переживаний, мы, верующие во Христа люди, должны понимать: "Не надо бояться. Христос с тобой, Он ведёт тебя. Принимай от Господа всё то, что Он даёт тебе на твоём пути". И если ты будешь принимать всё, благодарить Бога за всё, молиться — воспринимать все испытания по-христиански, то они пройдут легко: Господь даст тебе силы, и уже не будет страха человеческого, а будет только страх Божий — страх оскорбить Бога своим неверием, унынием, неупованием на Его милость», — сказал владыка Иона.

Архиерей также призвал верующих давать место Богу действовать в своей жизни. «Мы часто забываем о том, что в нашей жизни, кроме материальных факторов, таких как семья, работа, политическая обстановка, эпидемиологическая обстановка и пр., есть ещё фактор духовный. Есть Господь, Который принимает очень явное и яркое участие в нашей жизни. И Спаситель всегда помогает тем, кто идёт к Нему навстречу, обращается к Нему», — сказал он.

Глава «молодёжного» отдела сравнил то, как Господь помогает верующим, с системой грантов. «Мы знаем, что для того, чтобы получить грант, нужно прописать проект, начать уже что-то делать. И тогда, видя, что человек что-то уже делает, грантовая организация восполняет то, что ему недостаёт до завершения проекта. И Господь, когда видит, что человек, веруя в Него, что-то начинает делать — молиться, помогать ближнему, терпеть скорби, бороться с болезнью — и призывает имя Божие, приходит к такому человеку на помощь и даёт ему силы и дальше идти к Нему навстречу и проходить все испытания», — пояснил архиерей.

По словам владыки Ионы, не терять оптимизм ему помогают примеры таких людей, как Блаженнейший Митрополит Владимир, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, старец Григорий (Зумис). «Есть такое понятие, как импринтинг: когда люди воспринимают образец поведения того, с кем общаются в период своих первых шагов в каком-то делании. Возможно, я просто несознательно пытаюсь подражать святым примерам, которые знаю. Я этого не делаю специально. Просто я помню, каким авторитетом был для всех нас покойный Блаженнейший Митрополит Владимир. Это человек с удивительным чувством юмора, который был всегда с улыбкой на устах. Я знал недавно почившего старца Григория, игумена афонского монастыря Дохиар, о котором снят фильм "Где ты, Адам?"», — сказал архиерей.