также в разделеРелигия
Минкультуры закрывает храмы УПЦ на территории Киево-Печерского заповедника на «карантин выходного дня» 11
Митрополит Антоний объяснил, как отличить настоящую веру от ненастоящей 9
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как научиться ничего не бояться 7
В этом году Международный фестиваль православного кино «Покров» проходит онлайн 9
Глава УПЦ по медицине призвал срочно всех надеть маски и описал реальную ситуацию по коронавирусу 8
В Харькове в честь 100-летия митрополита УПЦ установят памятник 8
Хор Мукачевской епархии УПЦ победил на международном конкурсе талантов 13
Митрополит Онуфрий расскажет о том, что принесет пользу и богатому и бедному 7
В УПЦ считают, что современная политика Фанара аморальна 20
В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19 17
В РПЦ поддержали позицию членов Синода Кипрской Церкви по Украине 20
Митрополит Онуфрий рассказал, когда восстановится общение между Фанаром и РПЦ 14
Минздрав запретил богослужения во время «карантина выходного дня», если в храме будет больше 20 человек 26
Митрополит Онуфрий сравнил разрыв общения между РПЦ и Фанаром с расколом между Восточной и Западной Церковью 31
Кипрская Церковь созывает Синод из-за конфликта с поминовением ПЦУ 26
В Сети опубликовали сюжет о Киевских духовных школах «Откуда берутся батюшки?» 12
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о том, какой способ проповеди Евангелия самый действенный 8
Минкультуры и церковные лидеры Украины против закрытия храмов из-за карантина 13

Мэр Золочева Игорь Грынькив и активисты, принимавшие участие в «вече» у дома священника УПЦ в Золочеве, получили повестки о вызове на допрос.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Дивись.info, золочевское отделение полиции вызывает на допрос участников «вече» против УПЦ в рамках уголовного дела о разжигании религиозной вражды. 

Повестку с вызовом на допрос уже получила депутат облсовета Мирослава Бабинская. Эта активистка призывала выгнать УПЦ из Золочева, предложив «дать собственнику дома 24 часа с момента объявления решения горсовета, чтобы демонтировать и вывезти вагончик, где совершаются службы».

Мэру Золочева Игорю Грынькиву, который принес на «вече» кувалду, правоохранители сказали, что он должен явиться в отделение 26 ноября. 

Грынькив сообщил, что других активистов, которые брали участие в «вече», также вызовут на допрос. Он отметил, что ему известно о повестках местной журналистке Лесе Горготе и замглавы Золочевской райадминистрации Виктору Олейнику.

Как сообщалось, травля верующих и священника УПЦ иерея Максима Йоенко в Золочеве началась в июле 2020 года. Представители УГКЦ и местные власти обвинили отца Максима в незаконном строительстве храма на его частной территории. Ворота клирика Львовской епархии УПЦ расписали оскорблениями и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому иерею и его семье предложили покинуть город.

6 августа представители Львовского Нацкорпуса молотками разрушили забор вокруг дома священника, а через неделю неизвестные атаковали детский магазин в Золочеве, принадлежащий прихожанину УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги