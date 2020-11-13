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Состоялось онлайн-открытие XVIII Международного фестиваля православного кино «Покров».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт сайт «ФОМА в Украине», открытие прошло под лозунгом «Не бойся, только веруй!».

Впервые в истории фестиваля был организован телемост между студиями в Киеве и Москве. Ведущими стали протоиерей Александр Клименко, Татьяна Терехова и представитель телеканала «Спас» Александр Яковлев.

В начале церемонии было представлено видеообращение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«"Не бойся, только веруй" — это слова Спасителя, которые Он сказал начальнику иудейскому Иаиру, когда шёл воскрешать его дочь (Мк. 5:36; Лк. 8:50). Эти слова сегодня актуальны потому, что люди охвачены страхом — страхом пандемии, испытаний, которые надвигаются на человечество», — напомнил Блаженнейший Онуфрий.

«Вы знаете, что Начальником жизни и смерти является Бог. Кому Господь судит умереть, тот не сможет выжить, даже имея прекрасное здоровье. Кого Господь благословляет жить, того ничто не может победить. Потому, не пренебрегая санитарными нормами, которые нужны, чтобы минимизировать распространение инфекции, мы должны надеяться на милость Божию, и Бог сохранит нас», — обратился к зрителям и организаторам фестиваля Предстоятель УПЦ.

Руководитель кинофестиваля «Покров», глава Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи архиепископ Обуховский Иона напомнил слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите» (1 Фес. 5:16). «Апостол не сказал: "Благодарите только за хорошее, только за здоровье, за спокойствие". Он сказал: "Благодарите за всё". Значит — в том числе и за то, что мы сейчас переживаем», — сказал архиерей.

По его убеждению, испытания, которые встречаются на жизненном пути, — это повод обратиться с молитвой к Богу, проявить свою веру и своё упование на Бога и не только прочесть, но и понять сердцем слова Христовы «Не бойся, только веруй».

«Сейчас практически все веруют в Бога, но не все полностью уповают на Него и доверяются Ему. Хотелось бы, чтобы кинофестиваль "Покров" помог зрителям найти ответы на свои вопросы, узнать о Боге, о Его Церкви, понять, как нужно жить, чтобы ничего не бояться», — пожелал владыка Иона.

Продюсер взявшего Гран-При фестиваля «Покров – 2019» фильма «Где ты, Адам?» протодиакон Александр Плиска призвал всех поддерживать всё «светлое и доброе», что выходит в культурном пространстве страны. Ведь спрос рождает предложение, и от того, например, какое кино сегодня выбирает большинство посетителей кинотеатров, зависит то, что будут демонстрировать в кинозалах в ближайшее будущее. Православному, доброму кино «нужно бороться за культурное пространство», уверен отец Александр. «И величие фестиваля "Покров" как раз в том, что он борется за культурную площадку в стране. Если мы не боремся за неё, её займут другие», — сказал протодиакон.

Бороться за улучшение медиапространства нынешний «Покров» будет с особой силой, поскольку, как считает директор форума протоиерей Александр Акулов, онлайн-формат позволит значительно расширить аудиторию кинофестиваля. «Ежегодно в дни фестиваля Дом кино посещали тысячи людей. Сейчас благодаря интернету, думаю, православное кино посмотрят десятки тысяч людей по всему миру. Участники фестиваля очень довольны. Ведь для кого они создают кино? Для людей. И режиссёры, конечно, хотят, чтобы их фильмы посмотрело как можно больше зрителей», — сказал священник.

«В следующем году, если Бог даст, мы проведём фестиваль очно. Но также организуем и онлайн-формат, чтобы самое лучшее в мире — православное — кино смотрело много людей», — отметил он.
ForUm

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