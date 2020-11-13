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Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк не будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки».

«Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто эту статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того: согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, но и с использованием каких-либо государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка», - сказал Шевченко.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит бюджета в 270 миллиардов гривен.
ForUm

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