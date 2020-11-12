также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий расскажет о том, что принесет пользу и богатому и бедному 6
В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19 11
В РПЦ поддержали позицию членов Синода Кипрской Церкви по Украине 11
Митрополит Онуфрий рассказал, когда восстановится общение между Фанаром и РПЦ 12
Минздрав запретил богослужения во время «карантина выходного дня», если в храме будет больше 20 человек 17
Митрополит Онуфрий сравнил разрыв общения между РПЦ и Фанаром с расколом между Восточной и Западной Церковью 27
Кипрская Церковь созывает Синод из-за конфликта с поминовением ПЦУ 20
В Сети опубликовали сюжет о Киевских духовных школах «Откуда берутся батюшки?» 11
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о том, какой способ проповеди Евангелия самый действенный 8
Минкультуры и церковные лидеры Украины против закрытия храмов из-за карантина 13
Митрополит Антоний объяснил, почему человек испытывает страх 10
Кипрские богословские организации призывают созвать Собор для решения назревающего раскола 8
На Ровенщине освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного представителями УКП КП 12
Монахи Валаамского монастыря выпустили уникальное приложение с полным собранием молитв и Библией 14
На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 11
В Ровенской области освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ 28
В Русской Православной Церкви сделали выводы по Трампу и рассказали об ожиданиях в отношении Байдена 13
В УПЦ обратили внимание на то, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях 15

Политика Константинопольского патриархата в отношении Украины не только противоречит предыдущим действиям Фанара, но и является аморальной.

Об этом настоятельница Одесского Михайловского монастыря игуменья Серафима (Шевчик) рассказала в интервью порталу Православие.RU

Игуменья Серафима указала на несоответствие риторики главы Фанара реальным действиям в отношении УПЦ, которые аморальны. 

«Ошибка или, точнее, – злодеяние Стамбула налицо, снова нашу судьбу решают без народа Божьего, купаясь в своих геополитических интересах, но не интересах верующих Украины. Все эти закулисные переговоры с участием Порошенко, тайные визиты на Фанар украинских политиков выглядят предательством многомиллионной православной паствы…

Когда в Киевской Софии совершался так называемый “объединительный собор” с провозглашением варфоломеевского томоса, все пребывало в величайшей тайне, все вокруг было оцеплено кордоном полиции и спецслужб, все участники этого незаконного действа вели себя как тати в ночи... Позорная акция…»,  – отметила настоятельница монастыря.

По ее словам , верующие люди понимают, где правда, а где ложь. И они будут отстаивать истину, защищать свою веру, свои святыни от посягательств самозванцев и раскольников.

«УПЦ за эти 30 лет существования доказала, что она великая народная сила, в абсолютном единении с Предстоятелем, иерархами, монашествующими. Это мощный, могучий монолит. И последний крестный ход в Киеве, насчитывавший 300 тысяч человек, доказал это», – подчеркнула игуменья Серафима.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги