В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви создадут Фонд помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Фото: сайт єпархії

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии УПЦ, такое решение принято на собрании духовенства города Винницы, которое состоялось под председательством митрополита Винницкого и Барского Варсонофия.

На собрании архиерей ознакомил священнослужителей с «Рекомендациями духовенству и верующим Винницкой епархии в связи с продолжением карантина в Украине» и пояснил их особенности. Владыка выступил также с предложением создать специальный фонд помощи для больных коронавирусом.

«Митрополит Варсонофий предложил создать особый фонд для помощи духовенству и верующим, которые будут болеть COVID-19. Руководитель фонда будет назначен позже», – говорится в сообщении.