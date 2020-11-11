Отличительными характеристиками как классических, так и современных автомобилей Chevrolet являются презентабельный дизайн и великолепный набор функций. Торговая марка считается самым популярным продуктом корпорации General Motors. Теперь и у жителей Васильевки появилась реальная возможность оценить новейшую модель мирового автомобильного гиганта, выпущенную в 2020 г. Сделать это можно при содействии Корпорации «УкрАВТО», представительства которой открыты в ряде городов Украины. В Васильевке ее дистрибьютором является васильевский автоцентр.

Экстерьер всегда имеет значение

Производитель верен традициям, и Chevrolet Aveo 2020 г., который вы можете купить уже сейчас, тому доказательство. Машина характеризуется стильным видом, в нее внедрены инновационные технологии и функции безопасности. Из внешних элементов обновлены:

капот;

радиатор, оснащенный хромированной решеткой;

ручки дверей и боковых зеркал под цвет кузова.

В зависимости от комплектации на автомобиле используются стальные или легкосплавные колесные диски. На боковых зеркалах расположены указатели поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами дневного света. На машину может быть установлена шестиступенчатая автоматическая трансмиссия GEN II. Чтобы увеличить скорость, достаточно нажатия кнопки, расположенной на рычаге.

Для безопасности водителя и переднего пассажира предусмотрены фронтальные и боковые подушки. Для 1 и 2 рядов сидений установлены шторки безопасности. Салон оснащен 5 подголовниками и точечными ремнями. Присутствует система ISOFIX. Она нужна для крепления двух детских сидений. Безопасную эксплуатацию обеспечивают антиблокировочная система тормозов и функция распределения тормозных усилий.

Поездка с комфортом

В зависимости от комплектации автомобиля вы можете выбрать разновидность тканевой отделки. Передние сиденья подогреваются. Место водителя регулируется по высоте. Под пассажирским сиденьем расположен ящик для хранения различных вещей.

Вы можете выбрать стандартную аудиосистему, включающую CD- или MP3-проигрыватель и радио, или современную My Link. Она взаимодействует с внешними устройствами посредством Bluetooth, портов USB или Aux-in. Оснащена дисплеем для передачи информации, а функции управления находятся на руле. Для лучшего мониторинга ситуации на дороге предусмотрена задняя камера.

Высокий уровень сервиса

Сотрудники автосалона в Васильевке внимательно выслушают ваши пожелания и помогут подобрать оптимальную комплектацию Chevrolet Aveo. На автомобиль дается обязательная гарантия. Клиенты «УкрАВТО» получают дилерское обслуживание в васильевском автосервисном центре. Посетив его, вы можете рассчитывать на:

точную компьютерную диагностику;

ремонт и ТО любой сложности;

комплектующие и аксессуары.

На проведенные работы предоставляется гарантия. За обслуживание в васильевском автосервисном центре вы получаете бонусы, которые впоследствии обмениваются на скидки.