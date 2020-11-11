При обустройстве интерьера ванной комнаты или санузла многие хозяева замечают, что в облик почти никогда не вписываются трубы и коммуникации. Они редко являются элементами декора, но без них обойтись невозможно. Если хочется сохранить оригинальное и красивое оформление, стоит обратить внимание на специальные смесители скрытого монтажа. Данная конструкция позволит избежать установки неприглядных креплений и большого количества труб. Причем она сохранит отделку в первозданном виде.

При выборе такого прибора составляющие душевой конструкции встраиваются в стену. Система для управления процессом подачи и контроля температуры воды остается снаружи. Это прекрасное решение для современных стилей, например, для минимализма или модерна, где важно отсутствие лишних деталей, которые не согласуются с остальными частями интерьера.

Главные конструктивные особенности смесителей скрытого монтажа

Такая сантехническая система состоит из панели, излива и встраиваемого короба. В последнем устанавливаются трубы, отвечающие за подведение воды. Туда же крепится смеситель скрытого монтажа без переключателя или с ним. Панель закрывает все коммуникации. У нее есть специальные отверстия, куда можно монтировать лейки, рычаги, вентили. На стене при этом будут заметны только окончательные детали, необходимые для управления потоком воды.

Глубина стандартной системы обычно не превышает 15 см. При выборе такой конструкции в целом уменьшаются объемы приборов для обустройства душевой. Так как нет выступающих частей, это решение будет очень хорошим для небольших помещений с ограниченной свободной площадью.

Смесители скрытого монтажа без переключателя https://kranok.ua/smesiteli-bez-perekljuchatelja разделяют на несколько видов в зависимости от назначения. Они бывают:

для душа. Это модели с одним отверстием, откуда вода подается на лейку. Дополнительно организовано два отдельных выхода под холодную и горячую жидкости. Внешне такая конструкция напоминает тройник с механизмом управления потоками;

на ванную. Это специальная крестовина, в которой обустроен выход, куда подключается излив;

под гигиенический душ. Такое устройство напоминает первую модель, предназначенную для обычного душа. Но в его комплектации предусмотрена специализированная лейка со шлангом. Места для подключения излива нет;

для раковины. Это декоративная пластинка с изливом и рычагом для управления работой смесителя. Все остальные составляющие при монтаже прячутся в стене. Подобная модель представляет собой моноблок – с него снимают декоративную пластину.

Устанавливать такое устройство можно где угодно. Оно с одинаковым успехом монтируется в несущей стене, межкомнатной перегородке или в декоративной инсталляции. В некоторых случаях нужно дополнительное усиление. Его проще всего организовать с помощью листа крепкой фанеры.

В чем главные преимущества смесителя скрытого монтажа

Основная причина, по которой многие стремятся приобрести такое устройство, – возможность спрятать неприглядные коммуникации. Они действительно нередко портят оригинальный интерьер, не вписываются даже в самую дорогую отделку. Но сохранение первозданного дизайна – это не единственное преимущество моделей скрытого монтажа. Они удобны и во многом другом.

Смесители скрытого монтажа позволят сделать санузел одновременно комфортным и красивым. Они достаточно компактны, заботятся о безопасности пользователя. Так, исключается вероятность случайно удариться о трубу. Это особенно актуально для небольших помещений, где каждый квадратный метр на счету. Также такое решение понравится тем, кто ценит сдержанность и минимализм в интерьере.