На Волыни в селе Броница пострадавшая от рейдерства ПЦУ община Украинской Православной Церкви освятила фундамент нового храма.

Фото: Сайт Волынской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, чин закладки нового храма УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» совершил епископ Камень-Каширский Афанасий.

Владыка Афанасий освятил крест, краеугольный камень и фундамент будущего храма, а также заложил памятную капсулу в основание. В фундамент заложили мощи святых мучеников из Великой Лавры преподобного Саввы Освященного.

Несмотря на давление активистов ПЦУ, община УПЦ в селе Броница осталась верной канонической Церкви. Сейчас верующие молятся во временном храме, но он не вмещает всех прихожан, поэтому начали строительство нового каменного.