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На Ровенщине в селе Долгошии освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Фото: сайт Ровенской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, храм освятил  наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Верующие начали строить храм в начале года, на Троицу состоялось первое богослужение.

«Чуть более года верующие УПЦ, после захвата церкви, молились в доме, за это время собирали деньги и искали благотворителей, чтобы возвести храм», – рассказал благочинный Млиновского благочиния протоиерей Василий Иванейко.

Как сообщалось, 24 февраля 2019 года сторонники ПЦУ организовали в Долгошиях незаконное собрание территориальной общины по вопросу Свято-Георгиевского храма. Активисты заранее подготовили новый устав и объявили СМИ о добровольном переходе в ПЦУ. Храм отняли в следующее воскресенье, не пустив верующих Украинской Православной Церкви на богослужение.
ForUm

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