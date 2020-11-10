В государственные банки никто не звонит с просьбой искусственно «подтянуть» курс гривни в ту или иную сторону. Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин, сообщает пресс-служба НБУ.

«В Украине действует гибкое курсообразование. Национальный банк без необходимости не вмешивается в работу рынка. Участие НБУ необходимо лишь при сильных колебаниях и при значительном различим в спросе и предложении. Никто не звонит в государственные банки с просьбой искусственно «подтянуть» курс в ту или иную сторону», – отметил он.

При этом Лупин подчеркнул, что благодаря соблюдению этих принципов формируется справедливый рыночный курс гривни.