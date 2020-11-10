Правоохранители выявили и прекратили незаконное функционирование четырех игорных заведений на территории Деснянского и Соломенского районов столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Деятельность трех нелегальных игорных заведений разоблачили на территории Деснянского района. Один из игровых залов функционировал в помещении плавучего сооружения, расположенного на техническом водном канале по ул. Закревского. Два других располагались на массиве «Лесной» и недалеко от рынка «Фестивальный» на Троещине.

Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на ул. Лобановского в Соломенском районе столицы.

По результатам обысков в помещениях указанных учреждений изъято более 50 единиц компьютерной техники, с помощью которой, в нарушение требований Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», предоставлялись незаконные услуги.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений для привлечения их к ответственности.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось совместно с работниками столичной полиции.

Уголовные производства расследуются по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.