Вкусная выпечка — идеальное дополнение как ежедневного, так и праздничного меню. Любимым десертом многих поколений, который не теряет популярности даже среди кулинарного разнообразия кулинарии XXI века, остается оригинальный торт «Наполеон». Необычная, нежная текстура коржей, легкий крем создают приятное послевкусие, особую гастрономическую атмосферу и приятные ассоциации.

Для самостоятельного приготовления понадобится немало свободного времени, полный набор продуктов и владение определенными кулинарными технологиями. Зачастую проще и выгодней купить торт у проверенного производителя с хорошим ассортиментом и выгодными ценами.

Торт «Наполеон»: как его создали

Точный автор гастрономического шедевра неизвестен. Базовый рецепт приготовления пирога из большого количества листов слоеного теста был известен кулинарам Франции, Италии еще несколько столетий назад. В разных странах выпечку называли «Тысяча слоев» (mille-feuille) или Vanilla slice, Cream slice, Kiralyi francia kremes. Первые рецептуры предусматривали в качестве начинки не заварной крем, а варенье. Привычную для нас прослойку коржей впервые предложил Урбен Дюбуа (повар графа Алексея Орлова) в 1876 г.

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Особенности приготовления выпечки

«Наполеон» готовят из простых ингредиентов, но чтобы достичь правильной текстуры коржей, начинки, оптимального уровня пропитки, правильно оформить выпечку, требуется время и определенный опыт.

Основные этапы:

приготовление слоеного теста (нужны такие ингредиенты, как сливочное масло, сахар, желтки, молоко, ванильный сахар, по некоторым рецептурам — 1 ст. л. коньяка, сахарная пудра для украшения);

раскатка коржей (средняя толщина достигает 5 мм);

выпекание (рекомендованная температура — до 220 градусов);

приготовление крема «Шарлотт»;

сборка торта (поочередно смазываем коржи);

декорирование (собранный торт покрывают остатками крема и щедро посыпают крошкой с испеченных обрезков теста).

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