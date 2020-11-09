В Киевских духовных школах состоялись торжества в день памяти преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт kdais.kiev.ua, преподобный Нестор Летописец считается покровителем Киевских духовных школ. Именно в день его памяти КДАиС празднует свой актовый день и день памяти Собора святых Киевской духовной академии.

Накануне дня памяти преподобного Нестора в Академическом храме КДА помолились об упокоении всех умерших преподавателей и студентов. В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) совершил молебен перед мощами преподобного Нестора.

Всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятелю сослужил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, глава Учебного комитета УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент, ректор КДА епископ Белогородский Сильвестр и другие архиереи, преподаватели, студенты и выпускники КДАиС в священном сане.

Сегодня в Успенском соборе Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил праздничную литургию.

По случаю Актового дня КДА на малом входе Его Блаженство удостоил богослужебных наград преподавателей Киевской духовной академии и семинарии в священном сане.

После отпуста у иконы святых был совершен чин славления, после чего Блаженнейший поздравил всех с праздником в честь небесного покровителя и Собора святых Академии.

*** Преподобный Нестор Летописец родился в пятидесятых годах XI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. В монастыре преподобный Нестор нес послушание Летописца. В восьмидесятых годах он написал «Чтение о житии и гибели блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с переносом их святых мощей в Вышгород в 1072 году.

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление около 1112-1113 годов «Повести временных лет».

Преподобный Нестор изложил историю Церкви на Руси в главных моментах ее исторического становления. Он описал первое упоминание Руси в церковных источниках; о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе.

Летопись преподобного Нестора сохранила для нас рассказ о первом православном храме в Киеве, о «испытании вер» святым равноапостольным Владимиром и крещении Руси в 988 году.

Первому церковному историку мы обязаны ведомостями о возникновении Печерской обители, ее основателях и подвижниках.

Преподобный Нестор является покровителем Киевских духовных школ, которые расположены на территории Киево-Печерской обители, а также историков, богословов, ученых и журналистов.