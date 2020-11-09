В Луганской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви вместе с волонтерами высадили более 100 молодых деревьев на месте сгоревшего леса в поселке Лесная Дача на окраине Северодонецка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, за работой по озеленению пострадавшей при пожарах территории трудились Северодонецкий и Старобельский Никодим, епископ Новопсковский Иринарх, настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Георгий Дубовик, духовенство и верующие епархии, а также представители ГСЧС и волонтеры.

Как сообщалось ранее, Северодонецкая епархия продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим при пожаре селам. В частности, 5 ноября, по благословению митрополита Никодима, викарный архиерей епископ Новопсковский Иринарх привез в село Вороново строительный инвентарь, посуду, электропечи, обогреватели и другие бытовые вещи. В храмах Северодонецка собирают помощь для пострадавших от пожаров в Луганской области.