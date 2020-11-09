Святые Законы, которым мы учимся от Священного Писания и Священного Предания, делают человека полезным для себя самого и для всего мира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Священное Писание учит нас, как надо молиться. Когда ты молишься, говорится в Святом Евангелии, то войди в свою комнату и затвори двери, чтобы помолиться Отцу твоему Небесному втайне; и Отец Небесный, видя твои тайные молитвы, воздаст тебе явно. Священное Писание учит нас, как правильно поститься. Когда ты постишься, не будь, как лицемеры, которые, когда постятся, принимают на себя мрачные лица, чтобы люди видели. Зато когда постишься, умой лице свое, помажь голову твою, и Отец Небесный, видя твой тайный пост, воздаст тебе явно. Священное Писание учит нас, как делать добрые дела. Не будь лицемером, а сделай так, чтобы твоя правая рука не знала, что делает левая, то есть сделай доброе дело втайне», - напомнил Блаженнейший.

Священное Предание, как добавил Блаженнейший владыка, учит нас правильно почитать Крест, осенять себя крестным знаменем, носить нательный крестик, молиться, повернувшись лицом к восходу солнца, и т.д.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий привел пример о той пользе, которую приносит Священное Предание.

Как рассказал Предстоятель, один юноша-язычник решил стать православным, чем разгневал знакомого старика. Так случилось, что старик убил человека. Чтобы сделать зло юноше-христианину, он сказал, якобы тот был участником убийства. Парня бросили за решетку, но он утверждал, что не делал зла. Однако обоим вынесли смертный приговор.

Но воины чувствовали, что юноша невиновен, поэтому договорились казнить его быстро, чтобы он не мучился, и спросили о последнем желании. Юноша попросил, чтобы его повесили лицом к восходу солнца. «Потому что христиане молятся лицом к восходу солнца, – сказал он. – Хочу, чтобы вы меня так повесили, чтобы я мог помолиться и за свои грехи, и всех вас». Услышав это, старик начал кричать, чтобы его тогда повесили лицом к идолу. Воины так и сделали. Но не успели выполнить просьбу юноши, как вдруг появился посланец от правителя города и передал новый приказ: не казнить юношу, потому что он действительно не виновен в убийстве. Юношу освободили. Он ушел в монастырь и молился за весь мир.

«Так, дорогие братья и сестры, помогают человеку порой даже в земной жизни, в земных трудностях Священные Законы, которые передаются нам и от Священного Писания, и от Священного Предания. Храним Святые Законы, которым мы учимся. Они полезны для нас и делают человека полезным для себя самого и для всего мира, они избавят от вечной смерти, а порой даже от земной неправедной смерти», – заключил Митрополит Онуфрий.