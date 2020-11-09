Зять и ближайший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать свое поражение на президентских выборах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Укринформ.

По данным источников, Кушнер обратился к Трампу с предложением признать поражение. Однако реакция Трампа в настоящее время не известна.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает», - заявил накануне Трамп.

Заместитель руководителя штаба Байдена Кейт Бедингфилд заявила в субботу вечером, что между Байденом и Трампом, или между представителями штабов кандидатов нет связи по этому вопросу.

Как известно, ряд ведущих мировых СМИ 7 ноября назвали Байдена победителем президентских выборов в США. Поздравления Байден начал получать и от мировых лидеров, руководителей НАТО и ЕС. Действующий президент Трамп в настоящее время не признал своего поражения.

Как сообщалось, кандидат от Демократической партии США Джо Байден победил на выборах главы Белого дома и станет 46-м президентом США.